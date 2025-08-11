El fútbol del interior de Córdoba se encuentra de luto después de la muerte de un jugador de 56 años mientras se disputaba un partido de veteranos.

Alejandro Tobares, de 56 años, vestía la camiseta del Club Atlético Villa Unidas de Villa Giardino cuando cayó desplomado en la cancha de la localidad de San Esteban, en el Valle de Punilla.

En medio de la conmoción, sus compañeros y los rivales de club Capilla del Monte se acercaron para tratar de auxiliarlo pero fue en vano.

Un servicio de emergencia constató el fallecimiento del jugador de Villa Unidas pasadas las dos de la tarde del domingo.

"Hoy despedimos con tristeza a un jugador que siempre estuvo ligado a nuestro fútbol. Fue parte fundamental para que el club volviera a la liga y trabajó siempre con compromiso y pasión", expresó la institución de Villa Giardino en sus redes sociales.