Tragedia en iglesia evangélica: quiénes son los pastores y qué hacía la delegación uruguaya

Dos niñas de 5 y de un año y medio, murieron este sábado tras el incendio desatado en la iglesia evangélica “Un nuevo amanecer con Jesús” de barrio Villa Serrana de la ciudad de Córdoba.

Las victimas fatales habían ido con sus familias y eran parte del contingente de Uruguay que había ido a participar de un evento religioso: los 31º aniversario del templo, ubicado en calle Coquena al 8100 entre Tupac Yupanqui y Viracocha.

El evento había sido multitudinario. La iglesia pertenece al pastor Eduardo Romera y su esposa, también pastora, Clemencia Alindro.

En redes sociales la delegación uruguaya, anunciaba el viaje a la “sede central”, “la congregación madre”, es decir, al templo de la ciudad de Córdoba. Arribaron el miércoles 8 de octubre.

En las imágenes publicadas, se ve un micro completo con familias y niños que viajaron.

En el lugar de techo de chapa, había un escenario con parrilla de luces, micrófonos y muchos asistentes.

El fuego se desató en una zona contigua, donde había 30 camas cuchetas. Allí estaban las niñas que fallecieron y varias personas más, que habían ido a descansar tras el almuerzo.

Una pequeña de 10 años fue quien dio aviso de las llamas y pidió socorro. Algunos intentaron combatir el fuego con baldes de agua, otros en medio del pánico se alejaron ya que pensaban que el lugar “iba a explotar”.

Sin embargo el fuego avanzó muy rápido, debido al material combustible que había (colchones, mantas, entre otros).

La delegación uruguaya era de 43 pasajeros y los dos choferes del colectivo. Según informó la Policía, había 80 personas en total participando del evento.

La iglesia es parte del movimiento encabezado por el apóstol uruguayo Carlos Beltrán. En sus historias de Instagram, publicaron que en el evento participaron autoridades gubernamentales de Córdoba.

Las autoridades iniciaron las actuaciones correspondientes para determinar las causas del incendio y pusieron el hecho en conocimiento de la Justicia.