Un accidente fatal se produjo este mediodía en la Ruta Nacional Nº 158, a la altura del acceso norte de Las Perdices, en el departamento Tercero Arriba.

Según confirmó la Policía, un hombre de 58 años, que conducía un Fiat Punto, perdió la vida en el lugar tras colisionar con otro vehículo, un Fiat Pulse.

La conductora de este segundo auto, de 52 años, quedó lesionada y fue trasladada por un servicio de emergencias al hospital para recibir asistencia.

Las autoridades continúan trabajando en el lugar y se encuentran investigando las causas del siniestro: cómo ocurrió el choque y si intervino algún factor externo o mecánico.