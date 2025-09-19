Tragedia en las Altas Cumbres: un auto cayó al vacío y el conductor murió en el acto

Un trágico hecho se registró durante las primeras horas de este viernes en las Altas Cumbres.

Un hombre falleció tras despistar su auto y caer por un barranco de 200 metros en la ruta provincial E-34, altura cercana a la zona del paraje Río de Los Sauces.

Según confirmaron desde Policía Caminera, agentes de la fuerza descubrieron huellas de frenada y el guardarraíl destruido durante la madrugada cuando realizaban sus respectivos patrullajes habituales por la zona.

Tanto DUAR, ETAC y personal de Bomberos se hicieron presentes en el lugar y constataron un automóvil marca Volkswagen completamente destruido a 200 metros de la ruta. Además, también hallaron el cuerpo sin vida del conductor a unos 50 metros del barranco que habría salido despedido durante el primer impacto.

En paralelo, equipos de emergencia constataron que sólo había un ocupante dentro del rodado. Según informaron desde las fuerzas policiales, el hombre fallecido sería oriundo de otra provincia y se trasladaba desde Córdoba hacia Traslasierra.