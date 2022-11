En las ultimas horas, un testigo del fatal accidente ocurrido el pasado sábado en las Altas Cumbres dijo que aquella tarde, y minutos antes del siniestro, el legislador Oscar González lo pasó en doble línea amarilla en el camino de Falda del Carmen.

“El día sábado me iba a la zona de Traslasierra y por el camino de Falda del Carmen iba un camión medio precario adelante, por lo que tuve que reducir la velocidad. No se podía pasar en esa parte y a pocos metros estaba el inicio de la ruta nueva que va hacia el valle”, comenzó relatando el hombre.

El testigo aseguró: “Cuando uno reduce la velocidad, lo que hace es mirar por el espejo retrovisor para ver que no venga nadie de atrás y te pueda llegar a tocar. En ese momento, pude observar una camioneta negra que venía a alta velocidad y me pasó a mi y al camión como venía. Eso pasó tipo 15.30 o 16 horas. Me llamó la atención y pude ver el logo nada más. Yo creo que no hay mucho vehículos dando vueltas de ese tipo”.

“Cuando ya paso las Alta Cumbres, me doy con el choque. En un principio no caía que era ese tipo de siniestro, porque antes de llegar al lugar del hecho había un policía que juntaba los autos y los hacía pasar en bandas. En el lugar del hecho habían puesto un patrullero de la Policía que tapaba un poco la camioneta que estaba dada vueltas en el carril contrario. El auto de la mujer estaba en el medio de la carpeta asfáltica”, agregó.

“Me llamó la atención porque no te dejaban filmar ni sacar fotos. Te hacían pasar rapidísimo porque no querían que ni siquiera mires. En Traslasierra nos conocemos todos y sabemos cómo se trabaja cuando se trata de gente como González, por ejemplo”, cerró.

Fuente: Resumen de la Región.