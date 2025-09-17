En la tarde de este martes se registró un triste hecho en Traslasierra. Un ciclista cayó del puente San Lorenzo al río y falleció.

Según precisa El Doce, el accidente se registró cerca de las 18.30 en ese punto que une las localidades de San Lorenzo y Cura Brochero.

El ciclista, de 57 años, transitaba por el sector cuando perdió el control de la bicicleta y cayó aproximadamente unos tres metros hacia el río.

En esa zona se registra gran cantidad de piedras por lo que el impacto fue muy grave. Las personas presentes en el lugar, al ver la escena, alertaron a los servicios de emergencia.

El hombre fue trasladado en estado crítico al Hospital Regional de Mina Clavero y, pese al trabajo de los profesionales, falleció pocos minutos después.