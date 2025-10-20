Tragedia en Villa María: hallan sin vida a un niño de 12 años en laguna de un tambo

Un niño de 12 años fue hallado sin vida este domingo por la noche en una laguna perteneciente a un establecimiento tambero del paraje Las Cuatro Esquinas, en la zona rural de Arroyo Algodón, cerca de Villa María. El pequeño había desaparecido horas antes y era intensamente buscado por personal de emergencia en la zona.

En el operativo participaron cuatro dotaciones y 20 bomberos de Villa María, además de tres dotaciones y 12 bomberos voluntarios de Arroyo Algodón, junto a efectivos de la Policía de Córdoba. Tras rastrillar la laguna señalada como el último punto donde el niño fue visto, lograron encontrarlo sin vida y luego lo sacaron del agua.

De acuerdo con los primeros testimonios, el chico se encontraba en el lugar junto a otro nene, quien al advertir su desaparición dio aviso a los adultos. La Fiscalía de Instrucción de Segundo Turno de Villa María investiga las circunstancias del hecho y las causas del fallecimiento.