Tragedia en Villa María: hallan sin vida a un niño de 12 años en laguna de un tambo
Fue encontrado este domingo por la noche en un cuerpo de agua en la zona rural de Arroyo Algodón, departamento General San Martín. Participaron más de 30 bomberos y personal policial en el operativo de búsqueda.
Un niño de 12 años fue hallado sin vida este domingo por la noche en una laguna perteneciente a un establecimiento tambero del paraje Las Cuatro Esquinas, en la zona rural de Arroyo Algodón, cerca de Villa María. El pequeño había desaparecido horas antes y era intensamente buscado por personal de emergencia en la zona.
En el operativo participaron cuatro dotaciones y 20 bomberos de Villa María, además de tres dotaciones y 12 bomberos voluntarios de Arroyo Algodón, junto a efectivos de la Policía de Córdoba. Tras rastrillar la laguna señalada como el último punto donde el niño fue visto, lograron encontrarlo sin vida y luego lo sacaron del agua.
De acuerdo con los primeros testimonios, el chico se encontraba en el lugar junto a otro nene, quien al advertir su desaparición dio aviso a los adultos. La Fiscalía de Instrucción de Segundo Turno de Villa María investiga las circunstancias del hecho y las causas del fallecimiento.