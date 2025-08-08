Trágico accidente en Río Cuarto: motociclista murió tras chocar con un colectivo

En la mañana del viernes se produjo un accidente entre un colectivo y una motocicleta con dos ocupantes en la localidad de Río Cuarto.

El incidente ocurrió en la intersección de las calles 9 de Julio y La Rioja. La policía y el servicio de emergencia constataron el fallecimiento de uno de los ocupantes del rodado menor.

Por otro lado, un adolescente de 16 años fue trasladado a un centro de salud de la zona para recibir atención médica.

Por el momento, el siniestro continúa bajo investigación.