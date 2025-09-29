Un nueva muerte adolescente conmueve a Córdoba. Santino López, de 13 años, murió el pasado fin de semana en un partido de fútbol que se desarrollaba en la localidad de Sebastián Elcano. El niño se desvaneció en medio del encuentro, fue trasladado de urgencia al hospital pero falleció por un paro cardiorrespiratorio.

El caso de Santino se suma a la triste estadística que enluta a la Provincia. Durante septiembre se registraron el fallecimiento de cinco niños, todos por muerte súbita y en el marco del desarrollo de actividades deportivas. A Santino se le suman los casos de Amadeo Ruiz, Facundo Arias Prieto, Thian Toledo y Lautaro Maineri.

El programa Fuerte y Claro, por SRT Media, entrevistó al médico cardiólogo y deportólogo, Domingo Usin, que alertó por la necesidad de realizarse controles preventivos antes de comenzar una actividad física.

“Las causas de muerte súbita en el deporte ya las conocemos hace muchos años, por estadísticas mundiales. La primera causa es cardiovascular en un 90%, es decir, de 10 deportistas que fallecen súbitamente, 9 son de causa cardiovascular”, explicó el doctor Usin.

Domingo Usin hizo hincapié en que estos chequeos médicos siempre deben ser realizados por un médico cardiólogo, ya que es el profesional mas experto para el análisis de los mismos.

Sobre la cuestión de la edad de las víctimas fatales, Usin puso el foco de atención en el estudio del screening cardiovascular, al que definió como una instancia en donde se lo interroga a cada adolescente por los antecedentes de salud de su familia para detectar si existe alguna patología congénita hereditaria.

Usin hizo fundamental hincapié en la importancia de los controles y de las etapas de prevención aunque reconoció que a “nunca vamos a erradicar a cero a la muerte súbita en el deporte”. El médico afirmó que lo central es “hacer las cosas bien y eso significa que un cardiólogo sea el autorizado para firmar el acto”.

Usin explicó que existen dos instancias de prevención. Una primaria y una secundaria. En la primaria se incluyen: chequeos de ruta al menos una vez al año, exámenes físicos, electrocardiogramas, y cualquier otro tipo de estudio particular según cada condición de las personas.

La etapa de prevención secundaria, constituye por otro lado, todas las maniobras de reanimación y uso de desfibrilador (para lo cuál se necesita personal formado) si es que ocurre un incidente en medio de una actividad física.

El cardiólogo insistió en que todas estas etapas y prevención sirven y achican el margen de fatalidad pero que la misma “nunca va a ser a cero por más bien que hagamos las cosas".