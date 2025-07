Los comienzos de semana suelen ser difíciles. O más difíciles que el resto de los días.

Tal pudiera ser el origen del incidente que el lunes por la tarde protagonizaron dos conductores que colisionaron en la intersección de las calles Santa Ana y Arrecife, en barrio Villa Ábalos, que terminó con uno de ellos detenido.

No está claro cómo fue el choque, pero las imágenes permiten comprender que no fue un accidente grave: al menos los vehículos no presentan graves importantes. Si se repara en que uno de ellos tiene el parabrisas roto, se debe tener en cuenta que no se rompió en el accidente, sino cuando las cosas se desbordaron.

Es el Renault 19, que conducía quien finalmente resultó detenido, después de disparar un arma que extrajo en medio de la discusión con el conductor de un remis Fiat Cronos, conducido por un hombre de 45 años.

Este último, un hombre de 45 años, dice haber respondido al disparo con un “fierrazo” en el parabrisas del Fiat.

Se hizo presente personal policial, que detuvo al conductor del Renault, comprobando que registra antecedentes delictivos, sindicado de efectuar un disparo al aire.

Durante el procedimiento se secuestró un revólver calibre 38 con cinco cartuchos, una vaina servida y un hierro de 40 cm que se muestran en la imagen.