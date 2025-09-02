La Municipalidad de Córdoba informó que desde este miércoles habrá cambios en la circulación sobre Boulevard San Juan debido al avance de la obra de boulevardización.

A partir de las 14:30 horas quedará habilitado el carril sur, donde ya se finalizaron las tareas en la calzada, y los trabajos se trasladarán a la traza norte, donde se dispondrá un corte total.

La presente etapa de las obras, que abarca el tramo entre las calles Mariano Moreno y Miguel del Corro, presenta un 70% de avance.

El ordenamiento del tránsito se realizará a través de áreas verdes que estructurarán el estacionamiento, priorizando espacios para carga y descarga, instituciones educativas, personas con discapacidad y servicios de emergencia; evitando aparcamientos en doble fila en este punto residencial y comercial de la ciudad, que dificultaban la transitabilidad.

El cantero central sumará espacio verde, iluminación y arbolado. También se erradicarán los “lavarropas” que se encuentran en las esquinas.

En el tramo en intervención se ejecutaron mejoras en infraestructura de alumbrado, aros de contención de raíces para el arbolado, gaviones de infraestructura hídrica y parquizado. En veredas laterales se repotenciaron luminarias existentes, se construyeron rampas de accesibilidad y se renovó gran parte del solado. También se reemplazó completamente el pavimento y el cordón cuneta para brindar mayor vida útil y optimizar la circulación.

Desvíos de tránsito

El corte se establecerá en Bv. San Juan entre Mariano Moreno y Miguel del Corro.

Los vehículos particulares que se dirijan hacia la zona oeste de la ciudad deberán desviar por Bv. San Juan – Miguel C. del Corro – Duarte Quirós.

En materia de transporte urbano , a partir de las 14:00 horas las líneas 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 45, 76, 80, 81, 82 y 84 modificarán su recorrido de la siguiente manera: Bv. San Juan – Cañada – 27 de Abril – Mariano Moreno, para continuar con su ruta diaria.

El tramo sur quedará completamente habilitado y el transporte interurbano de pasajeros retomará su recorrido habitual.