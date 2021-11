Pocos meses después de abrir el conflicto en torno al coste del transporte urbano en Córdoba y las condiciones del servicio, Martín Llaryora en una entrevista con Crónica Mediodía volvió a insistir en el pedido de más subsidios en materia de transporte para el interior del país.

En primer lugar, el Intendente de la ciudad señaló que en AMBA (Capital Federal y Gran Buenos Aires) nunca se escuchan problemas. "Cuando hay inflación o aumento en los combustibles, la Nación saca la plata y se la dan, mientras que nosotros estamos cada vez peor, ese es el problema central del transporte que tiene el interior de la Argentina", apuntó.

En ese sentido, manifestó que "AMBA es el distrito del Frente de Todos", motivo por el cual no tiene problemas con los subsidios. "De ese tema no discute ni el Frente de Todos ni Cambiemos, no tocan ese tema porque no es un problema que tengan en agenda", expresó.

Por otro lado, aseguró que "si hay más subsidios de la Nación el problema se soluciona mañana". Además, remarcó que desde la Municipalidad han comprado 110 colectivos nuevos con el dinero de los cordobeses y que "eso es injusto porque ese dinero que estamos poniendo ahí, que los porteños no lo ponen, yo se los saco a otras obras que tendría que hacer".

A su vez, Llaryora indicó que esta problemática no es culpa de las empresas: "Ahora tenemos en Tamse mejores colectivos pero las otras empresas no pueden porque se están fundiendo las empresas de transporte en el interior de la Argentina"

Propuesta de campaña

Con estos argumentos, el Intendente de Córdoba hizo énfasis en que el próximo domingo son las elecciones y que los vecinos de la ciudad deben tomar una decisión con respeto al tema del transporte:

"¿Qué votan los cordobeses? ¿votan por los porteños o nos van a dar una mano para que resolvamos este problema?"

En tal sentido, manifestó que si los ciudadanos quieren solucionar el problema del transporte deben votar a las candidatas de Hacemos por Córdoba: "Tienen que acompañar el domingo a las candidatas que defienden a Córdoba: Alejandra Vigo y Natalia De La Sota son las candidatas de Córdoba".