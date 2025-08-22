Este domingo todas las líneas de colectivos serán gratuitas para niños y niñas de hasta 12 años, desde las 07:00 hasta las 20:00 en la ciudad de Córdoba.

Además, las líneas 71, 72 y 80, que se dirigen al estadio Mario Alberto Kempes para la celebración del Día de las Infancias, serán gratuitas para toda la familia desde las 06:00 hasta las 16:00.

A partir de las 07:00, los colectivos de las empresas TAMSAU, Coniferal, SiBus y FAM trasladarán gratis al Kempes a los vecinos y vecinas desde ocho polideportivos, seis parques educativos y la Plaza de la Intendencia — Héroes de Malvinas.

El operativo de traslado se realizará desde los polideportivos de Villa La Tela, El Chingolo, Panamericano, Corral de Palos, Los Algarrobos, Matienzo, General Bustos y Bajo Pueyrredón; y también en todos los parques educativos (Norte, Este, Sureste, Sur, Estación Flores y Noroeste).