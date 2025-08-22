Transporte gratuito para niños y niñas este domingo en Córdoba capital
Además, tres líneas que se dirigen al Estadio Mario Alberto Kempes para la celebración del Día de las Infancias serán gratuitas para toda la familia.
Este domingo todas las líneas de colectivos serán gratuitas para niños y niñas de hasta 12 años, desde las 07:00 hasta las 20:00 en la ciudad de Córdoba.
Además, las líneas 71, 72 y 80, que se dirigen al estadio Mario Alberto Kempes para la celebración del Día de las Infancias, serán gratuitas para toda la familia desde las 06:00 hasta las 16:00.
A partir de las 07:00, los colectivos de las empresas TAMSAU, Coniferal, SiBus y FAM trasladarán gratis al Kempes a los vecinos y vecinas desde ocho polideportivos, seis parques educativos y la Plaza de la Intendencia — Héroes de Malvinas.
El operativo de traslado se realizará desde los polideportivos de Villa La Tela, El Chingolo, Panamericano, Corral de Palos, Los Algarrobos, Matienzo, General Bustos y Bajo Pueyrredón; y también en todos los parques educativos (Norte, Este, Sureste, Sur, Estación Flores y Noroeste).