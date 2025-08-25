Cumplido su plazo establecido, un beneficio en el transporte urbano de la ciudad de Córdoba llega a su fin.

Se trata del esquema de “Servidores públicos”, que permitía una cantidad de viajes gratuitos a guardias de seguridad y trabajadores de la salud.

Impuesto en la pandemia por coronavirus, la Municipalidad lo había establecido en el marco del Aislamiento Social, Preventivo y Obligatorio del gobierno nacional en 2020.

De acuerdo a lo informado desde el municipio, el esquema concluye el 31 de agosto. Sin embargo, algunos trabajadores denunciaron que ya durante este mes no lo pudieron utilizar ya que el lector de Red Bus devolvió la leyenda “Abono vencido”.

El traspaso al nuevo sistema, con la tarjeta SUBE, también tiene su incidencia, ya que los plásticos de la empresa anterior dejan de funcionar, a priori, el 30 de septiembre.

Las autoridades municipales refirieron que existe la posibilidad de renovación, aunque el tema no fue abordado.