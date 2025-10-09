El gremio de la Unión Tranviaria Automotor definió una serie de asambleas en reclamo por la falta del cobro de un ítem salarial.

Adrián Lentini, vocero del sindicato, informó que el incumplimiento de las empresas se arrastra desde hace dos meses sin solución en el Ministerio de Trabajo de la Provincia.

“Este jueves estábamos convocados y las empresas no vinieron; estamos en libertad de acción”, dijo Lentini en diálogo con Cba24n.

Las líneas afectadas este jueves son la 70, 72 y 74, pertenecientes al Grupo Fam. El sindicato no descarta nuevas medidas para la semana que viene si no hay avances en la negociación.