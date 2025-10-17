Este viernes, transportistas de personas con discapacidad se movilizaron para visibilizar un amparo presentado en Tribunales federales. Exigen que se aplique la Ley de Emergencia en Discapacidad.

La presentación judicial es a favor y en representación de todas las personas con discapacidad y prestadores.

Leandro Ator, transportista, explicó a Canal 10 que la situación del sector “es de muchísima gravedad”.

“Hemos perdido un 30% de transportistas. Cada vez que un transporte se da de baja hay una persona con discapacidad que pierde un derecho y una familia se ve afectada”, lamentó.

Ator señaló que desde el sector seguirán trabajando para defender sus derechos y que por eso fue presentado el amparo que abarca a todos los prestadores y a las personas con discapacidad.

Por su parte, prestadores remarcaron que pese a la aprobación de la Ley y del rechazo al veto, los aranceles están congelados y las pensiones recortadas.