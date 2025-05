Tras el trágico derrumbe, desde Posto anunciaron que el bar de Güemes cierra de manera definitiva.

En un comunicado difundido en redes sociales en las últimas horas, los dueños del bar confirmaron que NO volverán a la actividad en aquella sucursal. “Después de más de 3 años de esfuerzo y dedicación, lamentamos informar que nos encontramos imposibilitados de continuar con la actividad en nuestro amado bar”, manifiesta el comunicado.

Los dueños, quiénes han mantenido un fuerte hermetismo desde que ocurrió el derrumbe, afirmaron que están atravesando una “situación extrema, de mucha incertidumbre” y señalaron que a pesar del dolor que les genera tomar la decisión no tenían otra opción mas que el cierre definitivo.

Hacia el final del comunicado, Postó expresó su agradecimiento a los clientes que el bar supo ganar durante estos años de trabajo en el lugar. “Agradecemos cada momento compartido, cada compra y cada sonrisa. Gracias por ser parte de nuestra historia” ,

Más allá de la decisión de no reabrir el bar en boulevard San Juan, Posto también anunció que su sucursal para delivery y take away - que se ubica en Artigas 10 - vuelve al trabajar hoy miércoles.

“La mejor forma de bancar y darnos fuerza, es que nos sigan eligiendo”, señalaron en el posteo de Instagram.