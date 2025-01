Fátima Flores, la protagonista del primer escándalo de la temporada veraniega en Villa Carlos Paz, dio su versión sobre lo ocurrido en un control de la Policía Caminera en la madrugada de este miércoles.

La noticia de la capocómica tirada en sobre el asfalto para reclamar por una multa, por alcoholemia y carnet vencido contra el conductor del auto en el que viajaba, escaló a nivel nacional en las primeras horas del día.

Ver: Fátima Flórez, protagonista de un escándalo con la Policía Caminera de Córdoba



Hasta pasadas las 18 sólo se conocía la versión del parte policial que más tarde fue amplificado por el comisario inspector Martín Heredia en conferencia de prensa.

"A los pocos minutos se hace presente una ambulancia de Vital pero ella no quiso ser atendida", dijo el uniformado.

La palabra de la expareja del presidente Javier Milei sobre los ocurrido en la autopista Córdoba-Carlos Paz llegó en una entrevista con en el programa A la Tarde que se emite por canal América.

"Se armó un revuelo de algo que no fue, estuve ayer todo el día trabajando 24/7 y a veces se me olvida de comer. Me fui hasta Córdoba a buscar un instrumento que se había roto, un teclado, y a la vuelta nos paró la Policía. A la persona que conducía le alcoholemia 0,75. Evidentemente fue muy poco lo que tomó, pero yo lo desconocía", dijo la humorista.

Quien manejaba el Peugeot 206 que fue detenido en un control de la Policía Caminera era Fernando Gabriel Vázquez, productor musical de la artista.

Sobre el altercado con los oficiales que labraron el acta, Florez aseguró que se trató de una baja de presión que sufrió por haber estado sin comer desde el mediodía.

"Estuvimos dos o tres horas. Hacía mucho frío, yo estaba sin comer. Muy cansada. Al día siguiente tenía notas muy temprano. De pronto, me bajó la presión. Al estar sin comer, pasando frío, teniendo ganas de ir al baño y no poder ir. El momento de tensión”, dijo la comediante.