Tras el frío llega un fin de semana primaveral a la espera de más calor en Córdoba

Luego de una semana por demás cambiante en cuanto al clima en toda la provincia, que incluyó días con más de 30 grados, ráfagas de viento sur, frío, lluvia y hasta abundante caída de granizo, este sábado Córdoba amaneció bastante fresca aunque con sol, por lo que se prevé que la máxima alcanzaría los 26 grados.

La mínima al comienzo del fin de semana fue de 11,3 grados, a las 6:30, mientras que la máxima del viernes se ubicó en 21 grados, con la particularidad de que fue a las nueve de la mañana porque luego el viento sur se hizo sentir entre los cordobeses.

Para este domingo, cuando en la Argentina se celebrará el Día de la Madre, se espera una jornada muy similar, con una mínima de 14 grados y una máxima de 26; en tanto que la semana próxima tendrá nuevamente jornadas calurosas, con el termómetro ubicándose entre los 30 y 34 grados entre el martes y el jueves.

Hacia el otro fin de semana, el de las elecciones legislativas del domingo 26 de octubre, se prevé un nuevo descenso abrupto de las temperaturas, aunque muy probablemente sin lluvias.