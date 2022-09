Luego del robo tipo comando en un comercio en la localidad de Elena, en el departamento Río Cuarto, en el que un ex policía que formaba parte de la banda murió luego de ser baleado, la fiscalía de Rubén Caro, a cargo de la investigación del hecho dispuso la realización de 40 allanamientos en los que se detuvo a 13 personas y se secuestraron armas y otros elementos probatorios.

La gran sorpresa es que entre los detenidos hay un policía que se desempeñaba en la Brigada de Investigaciones de una Unidad Judicial, que también fue allanada. Desde la Fiscalía de Caro, aclararon que “ningún otro empleado o funcionario de la Unidad Judicial” en cuestión sospechados.

Sin embargo, los investigadores no descartan que haya otros efectivos policiales involucrados. “Queda seguir trabajando para individualizar otros miembros y no se descarta la participación de otros funcionarios policiales autores de irregularidades y/o delitos, no pudiendo ampliarse detalles por el secreto de sumario”, reza el comunicado de la Fiscalía.

Los procedimientos se llevaron adelante en la ciudad de Córdoba y en dos localidades del interior provincial, en forma coordinada con la fiscal Paula Bruera de Río Tercero y el fiscal Paulo Jávega de Río Cuarto.

De acuerdo a lo informado, los hechos se precipitaron luego de lo ocurrido en Elena, ya que se “estaba investigando a una banda dedicada a robos de autos, motos y robos domiciliarios y en vía pública, por los cuales se realizarían procedimientos aproximadamente dentro de un mes, a los efectos de terminar de individualizar a otros miembros de esta asociación Ilícita”.

En virtud de que una parte de esta banda participó en el robo de un comercio en Elena, “se intercambió información y esperaron los allanamientos ordenados para el día de la fecha, los que debimos apresurar, para asegurar secuestros de elementos probatorios esenciales para la investigación”.

Paralelamente, los investigadores no descartan que la banda tenga ramificaciones en otras provincias, aunque de momento no se detalló más información al respecto.