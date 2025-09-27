Servicios
Tras las lluvias en Córdoba, corte total en Costanera Sur por acumulación de agua
La Municipalidad de la capital cordobesa informó sobre la interrupción de la circulación a la altura del Hombre Urbano.
La Municipalidad de Córdoba informó este sábado el corte total de la Costanera Sur, a la altura del Hombre Urbano, debido a la acumulación de agua por las últimas lluvias.
El Servicio Meteorológico Nacional informó que para este sábado se esperan ráfagas de viento del sur y que las lluvias habrían quedado atrás.
El cielo se presenta despejado en la capital de Córdoba después de las intensas lluvias que se desataron durante la medianoche.