La Municipalidad de Córdoba informó este sábado el corte total de la Costanera Sur, a la altura del Hombre Urbano, debido a la acumulación de agua por las últimas lluvias.

El Servicio Meteorológico Nacional informó que para este sábado se esperan ráfagas de viento del sur y que las lluvias habrían quedado atrás.

El cielo se presenta despejado en la capital de Córdoba después de las intensas lluvias que se desataron durante la medianoche.