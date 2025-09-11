Con gran presencia de viento, este miércoles parece haber roto el pulso en el cambio de estaciones que se avecina.

En tierras cordobesas, con una jornada que incluyó giro en los vientos, y un mediodía en el que el mercurio llegó a marcar 30 grados.

Para este jueves, los anticipos apuntan a la continuidad del sol en lo alto, y un ambiente ameno.

En casi toda la provincia, con marcas de entre 20 y hasta 26º de máxima.

El cielo totalmente despejado y el fresco de las mañanas que parece ir quedando de lado.

Los vientos, tenues, llegan desde el sudoeste primero, y del noreste después.