Tras los 30 grados del martes, cómo continúa el tiempo en Córdoba
La temperatura baja, el viento sur impone condiciones y el sol disminuye su intensidad. Día por día, lo que hay que saber.
Un más que primaveral martes rompió los esquemas en tierras cordobesas este martes.
Eran las 4 de la tarde cuando el mercurio traspasó los treinta grados en el centro de la provincia.
Pero poco después, llegaron los cambios. Las ráfagas provenientes del sur hicieron dar un giro a la situación.
Rápidamente, el mercurio se desinfló y, con el avance, dejó resabios para este miércoles.
El amanecer del día, sin embargo, se presentó entre fresco y templado. En la continuidad, las previsiones apuntan a que los vientos persisten.
Las marcas disminuyen y, a lo sumo, hoy llegarían a los 19 grados.
Luego, la máxima sería incluso inferior el jueves, pese al cambio -otra vez- en los vientos.
Se estima, a su vez, que las marcas mínimas disminuyan y el frío vuelva a hacerse sentir.