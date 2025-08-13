Tras los 30 grados del martes, cómo continúa el tiempo en Córdoba

Un más que primaveral martes rompió los esquemas en tierras cordobesas este martes.

Eran las 4 de la tarde cuando el mercurio traspasó los treinta grados en el centro de la provincia.

Pero poco después, llegaron los cambios. Las ráfagas provenientes del sur hicieron dar un giro a la situación.

Rápidamente, el mercurio se desinfló y, con el avance, dejó resabios para este miércoles.

El amanecer del día, sin embargo, se presentó entre fresco y templado. En la continuidad, las previsiones apuntan a que los vientos persisten.

Las marcas disminuyen y, a lo sumo, hoy llegarían a los 19 grados.

Luego, la máxima sería incluso inferior el jueves, pese al cambio -otra vez- en los vientos.

Se estima, a su vez, que las marcas mínimas disminuyan y el frío vuelva a hacerse sentir.