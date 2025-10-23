El pasado martes tuvo lugar un múltiple choque en el microcentro de la ciudad de Córdoba, en la esquina de Av. General Paz y 9 de julio, provocando distintos heridos de diversa gravedad.

Víctor, un vecino de la lesionada, afirmó a Canal 10 que la mujer está internada "gravemente, y le tienen que operar las dos rodillas".

Entre los vecinos asisten a Agustín, hijo de la mujer que está internada. Agustín no puede sustentarse por sí mismo y los vecinos y amigos solicitan ayuda de la comunidad. Conocé los testimonios.

El hecho

El chofer de Didi, de 36 años, levantó en la puerta de una pizzería de la avenida General Paz a una joven y a su abuela. Ambas nunca se imaginaron la secuencia de terror que vivirían dos cuadras más adelante.

El conductor atravesó la Avenida Colón y aceleró pese a tener el semáforo en rojo; arrastró a una moto con dos ocupantes, atropelló a personas que caminaban por la vereda y chocó contra contenedores de basura a la altura de 9 de julio.