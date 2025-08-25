Una discusión en un “after” de Villa Allende, el domingo a la madrugada, terminó con un joven inconsciente después de ser atropellado por un auto a la salida del local, que había sido clausurado por la Municipalidad con apoyo de la Policía de Córdoba.

"Fue a matarlos", dijo la madre de la víctima del violento choque en la zona de Rincón de Luna y Arroyo Cabral.

En un video tomado por una cámara de seguridad se ve cómo el auto blanco embiste a la moto y los dos ocupantes vuelan por el aire.

"Mi hijo está con muchas complicaciones: tiene fractura en la nariz, golpes en el cráneo y fisura en la costilla. Tienen que practicarle una cirugía en el párpado del ojo, que es lo que tiene más complicado", aseguró la mujer sin dar a conocer su identidad.

Ver: Desactivaron un after clandestino con más de 300 personas en Córdoba



Sobre el motivo de la gresca en el after conocido como "La Casita", la madre del joven aseguró que sólo había sido un entredicho sin violencia física.

"Me dijo que tuvo una discusión adentro del lugar, que sólo fueron palabras; no se esperaba lo que le iba a pasar. Él salió como el resto, había otras peleas afuera del lugar", dijo la mujer.

El lugar donde se realizan fiestas clandestinas ya había sido clausurado meses atrás por la Municipalidad de Villa Allende. Además, el domingo, antes del choque, inspectores municipales junto a oficiales de la Policía de Córdoba volvieron a presentarse en "La Casita".

En el local se encontraban más de 300 personas, muchos de ellos niños, sin medidas de seguridad e higiene. El personal del Ministerio de Seguridad incautó equipos de sonido, luminarias y bebidas por un valor estimado en 8.000.000 de pesos.