La Justicia Federal de Córdoba investiga sobre un caso de explotación laboral en el norte provincial. La información indica que diecisiete personas, nueve de ellas menores de edad, fueron rescatadas de una finca en Paso Viejo, del departamento de Cruz del Eje, donde trabajaban en la cosecha de papas en condiciones infrahumanas.

Según publicó La Voz, el juez federal Alejandro Sánchez Freytes procesó a tres productores agropecuarios: Juan Rodolfo, Mario Caprioglio y Mario García, acusados de trata de personas agravada. Además, ordenó un embargo por 20 millones de pesos sobre sus bienes.

La investigación arrancó en 2022, luego de que un padre denunciara en la línea 145 que sus hijos adolescentes habían sido llevados a trabajar al campo y no sabía nada de ellos. Las víctimas eran oriundas de Villa Atamisqui, en Santiago del Estero, y habían sido engañados con la promesa de un trabajo con alojamiento, comida y un buen sueldo.

Lejos de eso, la realidad con la que se encontraron fue completamente diferente: vivían hacinados, dormían en colchones tirados sobre el piso y usaban un baño sin techo ni agua corriente. Además, según describe la denuncia, las víctimas tomaban directamente del canal de riego de los cultivos, contaminado con agroquímicos.

Las jornadas eran interminables y no disponían de ropa de trabajo ni herramientas. Los pagos eran en “negro” y se le descontaban los alimentos.

El fiscal federal Enrique Senestrari confirmó que los hermanos Caprioglio eran los dueños de dicho campo y los encargados de pagarle a los trabajadores. García actuaba como reclutador y los llevaba hasta la finca.