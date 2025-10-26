Tres detenidos con cocaína en Córdoba tras un control policial de rutina

Este domingo por la madrugada, personal policial detuvo a tres hombres en actitud sospechosa y les secuestró drogas, dinero y celulares.

El operativo de rutina se produjo en la intersección de las calles 6 de Agosto y Lavalleja, del barrio Panamericano.

En el procedimiento se controló un vehículo Ford Fiesta Kinetic en el que se conducían los tres hombres, de 36, 49 y 51 años, a quienes se les secuestraron 18 envoltorios de cocaína, una suma de dinero y dos teléfonos celulares.

Al igual que los tres detenidos, el vehículo también quedó a disposición de la justicia.

Junto a los efectivos trabajó personal de la Fuerza Policial Antinarcotráfico (FPA) de la provincia.