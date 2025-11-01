Tres detenidos con inhibidores de alarmas a la salida del partido de Instituto

Como parte del operativo preventivo montado para controlar los alrededores del estadio de Instituto luego del partido de este viernes por la noche con Rosario Central, tres delincuentes fueron aprehendidos por efectivos de la Policía de Córdoba luego de que se les requisara el auto en el que se desplazaban y allí se encontraran inhibidores de alarmas, herramientas, un par de guantes y llaves de otros automóviles.

Los detenidos circulaban en un Peugeot 308, que también fue puesto a disposición de la Justicia.

El procedimiento sucedió cerca de la medianoche en la calle Jujuy al 1.900, del barrio Alta Córdoba de esta capital.

El motivo de la detención, incluso, se agravó luego de que, al momento del control, los sujetos ofrecieron dinero a los uniformados a cambio de su liberación, por lo que también se secuestró la suma de efectivo encontrada.