Tres detenidos en Córdoba por vender cocaína y tussi

En barrio Lamadrid de la ciudad de Córdoba, dos mujeres, una de ellas menor de edad, y un hombre fueron detenidos en el marco de un operativo de la Fuerza Policial Antinarcotráfico (FPA).

La investigación se inició a partir de denuncias anónimas que realizaron a la línea 0800-888-8080. Con la autorización del Ministerio Público Fiscal, los efectivos concretaron dos allanamientos: uno en punto de venta y otro en un lugar utilizado para el guardado de las sustancias.

Incautaron cocaína, tussi, comprimidos de Rohypnol, dinero y distintos elementos relacionados con el narcomenudeo. El principal investigado ya había sido detenido anteriormente, estaba acusado de organizar fiestas electrónicas clandestinas en su domicilio, donde se comercializaban estas drogas.

La Fiscalía de Lucha contra el Narcotráfico del Segundo Turno dispuso el secuestro de lo incautado y el traslado de los tres aprehendidos a sede judicial.