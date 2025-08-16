En la madrugada de este sábado la Policía de Córdoba clausuró y desalojó tres fiestas clandestinas que se desarrollaban en la ciudad capital, sin la autorización municipal correspondiente.

De todos los eventos, el más problemático resultó en calle Soto al 1.050, de barrio Acosta, cuando algunos de los asistentes intentaron agredir a los efectivos y arrojaron elementos contundentes por lo que algunos de los móviles presenten en el lugar resultaron con daños.

Los demás episodios ocurrieron en barrio Rosedal Anexo, en un club ubicado en la calle León Pinelo al 2600, donde se constató la presencia de unas 70 personas, aproximadamente.

En tanto, sobre calle Rímini al 390 de barrio Ampliación Kennedy se realizaba otro festejo con la presencia de más de 150 adolescentes. En el lugar se secuestró un equipo de audio y bebidas alcohólicas.

Todos los eventos se desarrollaban sin la habilitación correspondiente ni las medidas mínimas de seguridad exigidas.

De todos los procedimientos participaron, además de efectivos policiales, personal del área de Fiscalización y Control de Espectáculos Públicos de la Municipalidad.

