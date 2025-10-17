Un choque en triple ocurrió este viernes en las Altas Cumbres bajo la niebla y con el asfalto mojado por la lluvia.

Dos autos colisionaron de frente, mientras que un tercero lo hizo de manera lateral, a la altura del kilómetro 81, entre las localidades de Cóndor y Copina.

La Policía Caminera interrumpió el tránsito vehicular por la ruta que conecta el Valle de Punilla con el Valle de Traslasierra después del siniestro sucedido a las 17.

En la zona trabaja personal de la Policía Departamental Punilla, los Bomberos Voluntarios de Icho Cruz y el Servicio de Emergencias de Punilla Sur.

Los agentes realizaron las primeras de rescate y asistencia sanitaria a los tres heridos cuyo estado de gravedad se desconoce.

Personal del Puesto Caminero Copina ordenó un desvío por la Ruta Provincial 14 para evitar nuevos accidentes.