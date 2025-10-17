Un choque en triple ocurrió este viernes en las Altas Cumbres bajo la niebla y con el asfalto mojado por la lluvia.

Dos autos colisionaron de frente, mientras que un tercero lo hizo de manera lateral, a la altura del kilómetro 81, entre las localidades de Cóndor y Copina.

De acuerdo al parte de la Policía de Córdoba, un Ford Ka chocó de frente contra un Renault Oroch que impactó después contra un Toyota Corolla.

Una mujer de 46 años, que iba como acompañante en el primer vehículo fue trasladada al Hospital de Carlos Paz. El cuadro clínico presentaba traumatismo de tórax y cadera. En el mismo auto viajaban un hombre de 46 años, quien iba al volante, y un niño de nueve.

En el Renault Oroch se trasladaba una mujer de cuarenta años y en el Toyota Corolla un hombre cuarenta y un años junto a dos niños.

Las primeras pericias indican que la conductora del Renault habría mordido banquina y se desvió al carril contrario por donde circulaba el Ford Ka.

La Policía Caminera interrumpió el tránsito vehicular por la ruta que conecta el Valle de Punilla con el Valle de Traslasierra después del siniestro sucedido a las 17.

En la zona trabaja personal de la Policía Departamental Punilla, los Bomberos Voluntarios de Icho Cruz y el Servicio de Emergencias de Punilla Sur.

Personal del Puesto Caminero Copina ordenó un desvío por la Ruta Provincial 14 para evitar nuevos accidentes.