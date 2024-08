La tuberculosis sigue siendo un problema de salud pública. Es una patología que aún persiste no solo a nivel local, sino también nacional y mundial.

Según la Dirección de Epidemiología de la Municipalidad de Córdoba luego del impacto de la pandemia, la tendencia de notificación de casos fue en aumento con una velocidad de más del 20% anual respecto del 2021, lo que indica una situación de alarma con relación a la carga de tuberculosis en la ciudad de Córdoba.

Al respecto, el Ministerio de Salud de Córdoba actualizó las cifras y advirtió que la enfermedad está en aumento en todo el mundo. Según los datos oficiales, en la provincia durante 2023 se registró un incremento de casos confirmados. Fueron 501 en comparación con los 465 de 2022 y los 415 de 2021.

Durante el año 2023 el incremento fue superior al 20% en la provincia, siendo que el 58% de los casos fueron notificados en la capital cordobesa.

Solo en nuestra ciudad, en el año 2021 hubo 264 casos, que en el 2022 aumentaron a 278 y en el 2023 a 339.

En lo que va del 2024, según datos de la Dirección de Epidemiología, en la ciudad de Córdoba, se reportaron 140 casos. De ese total, 54 pacientes se encuentran bajo tratamiento del Programa Municipal de tuberculosis que funciona de manera articulada junto a los de provincia y nación.

Al respecto, Ariel Aleksandroff manifestó: "Estamos relanzando el programa de tuberculosis desde Medicina Preventiva para poder enfrentar esta problemática sanitaria la que es necesaria abordarla con nuevos paradigmas, de poder llegar al territorio, a la comunidad, y con trabajo intersectorial”.

“Es importante visibilizar el gran trabajo que se viene haciendo para lograr que la tuberculosis se diagnóstique a tiempo y poder llegar a más personas. Desde la Municipalidad hemos eliminado las barreras de acceso, fuimos hacia los vecinos para evitar las recaídas, los abandonos. Llegamos a cada uno de esos pacientes que necesitan del Estado comprometido”, concluyó.

Desde la secretaría de Salud destacan que la tuberculosis es una enfermedad con mayor presencia en contextos de desigualdad y hacinamiento, pero no escapa a los estratos sociales y económicos altos y que al tratamiento ingresan pacientes notificados en los tres niveles de atención de salud, tanto en el sistema público como en el privado.

“Se están viendo personas jóvenes, en edad productiva, que en la mayoría de los casos ingresan al sistema de salud en estado grave, con la enfermedad avanzada”, señalan desde el servicio de atención municipal de tuberculosis.

Por tal motivo, y ante el aumento de casos en la ciudad, la Secretaria de Salud decidió reforzar y sumar nuevas estrategias al Programa desde una mirada integral que abarque población infantil y adultos mayores.

Programa Municipal de Tuberculosis

Ante la situación de crecimiento de la enfermedad la secretaría de Salud, decidió sumar nuevas estrategias de búsqueda activa de pacientes para reforzar la llegada desde los centros de salud a la comunidad y mejorar el acceso del programa a los vecinos.

El programa de tuberculosis Municipal funciona en la Dirección de Medicina Preventiva ubicada en calle Santa Rosa 360, de lunes a viernes de 7:30 a 12:00 horas. Atiende tanto las consultas espontáneas como las derivaciones de los 100 Centros de Salud de hospitales municipales y provinciales como también de instituciones privadas.

Cualquier persona que tenga sintomatología como tos por más de 15 días de forma continua, baja de peso, fatiga, sudoración nocturna o haber tenido contacto con alguien con tuberculosis puede acercarse para ser atendidos por el circuito de profesionales que funcionan en la institución.

“La Dirección de Medicina Preventiva cuenta con este programa de tuberculosis como un espacio más de prevención y de cura de la enfermedad. El programa apunta a hacer el diagnóstico y el tratamiento de forma gratuita, pues prevenir es curar y esta enfermedad tiene prevención y tiene cura”, Cecilia Stefanich, médica generalista.

La intención es poder captar de manera temprana los posibles casos para brindar tratamiento en la atención primaria, desde la prevención, evitando que lleguen casos de gravedad, que requieran de intervenciones más complejas y costosas.

La tuberculosis es curable y prevenible

La tuberculosis pulmonar es una enfermedad infectocontagiosa producida por el bacilo de koch que afecta a los pulmones y presenta síntomas como tos con flema por más de 15 días, dolor de pecho, debilidad corporal, pérdida de peso y sudoración nocturna.

Se transmite de una persona a otra a través del aire por la aerolización de los bacilos, cuando alguien que tiene la infección expulsa las bacterias al toser, estornudar, hablar o cantar.

Generalmente el contagio ocurre entre quienes conviven en espacios cerrados ya que pueden inhalar las bacterias, que a su vez pasarán a los pulmones y luego de meses desarrollar la enfermedad, por lo que es recomendable realizarse las pruebas diagnósticas a tiempo.

Por tal motivo, por cada paciente diagnosticado de tuberculosis hay en promedio entre 10 y 15 contactos entre convivientes y no convivientes con posibilidad de contagio y si bien, muchas personas llegan de manera voluntaria a las consultas preventivas, en otros casos no sucede, por falta de información o porque no disponen de los medios u otras razones.

Por tal motivo, desde la Dirección de Medicina Preventiva se organizan equipos de trabajo para ir a constatar en los propios domicilios y luego hacer las pruebas necesarias para detectar posibles casos.

El estudio de contactos permite detectar a quienes están en riesgo de ser infectados, protegerlos y evitar ser contagiados.

La estrategia del control del foco apunta a ampliar el campo de la búsqueda de los pacientes que sean sintomáticos respiratorios.

El relevamiento está a cargo de trabajadores sociales, quienes buscan determinar la frecuencia y asiduidad de aquellos contactos y convivientes que puedan estar contagiados.

El equipo itinerante, integrado por una médica y dos enfermeras, realiza visitas programadas a partir de un relevamiento en territorio, sobre los casos índices positivos que hayan ingresado al programa.

Los menores de 15 años son derivados al Hospital Infantil bajo acompañamiento de un adulto mayor. Los mayores de 15 son derivadas a la DEM, donde se realizan los estudios correspondientes: placa radiográfica, estudio PPD (prueba cutánea de derivado proteico purificado) y prueba de baciloscopia (técnica más utilizada internacionalmente en la búsqueda de casos infecciosos que se diagnostican realizando un análisis de esputo o flema).

A partir de estos análisis, los equipos médicos hacen una valoración médica de acuerdo a los resultados y una vez definida la etapa terapéutica, se acuerda como acompañar el tratamiento.

Los pacientes detectados con tuberculosis cuentan con medicación gratuita, seguimiento y acompañamiento durante todo el proceso a cargo del personal médico y enfermeros.

Es importante saber que la tuberculosis puede prevenirse y curarse, siempre y cuando el tratamiento sea sostenido y pueda completarse en el tiempo, que es el factor esencial para evitar recaídas y resistencia a los fármacos.

En este sentido, cabe aclarar que las personas que están realizando el tratamiento no contagian a otras.

La vacuna BCG, obligatoria en Argentina, sirve para prevenir las formas graves de tuberculosis y todos los recién nacidos deben recibirla de manera gratuita. En nuestra ciudad, puede colocársela en cualquiera de los centros de salud y hospitales municipales.

Es importante conocer que, ante cualquier síntoma, duda o consulta, se debe concurrir rápidamente al centro de salud más cercano, los que pueden localizarse en el siguiente enlace