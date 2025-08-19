Turismo histórico: Los Pumas y los All Blacks permitieron la ocupación total en Córdoba

En el último fin de semana, la ciudad de Córdoba albergó una serie de eventos culturales y deportivos, tales como la primera fecha del Rugby Championship 2025; el Congreso Nacional de Arquitectura; el XV Congreso Argentino de Estudiantes de Nutrición, en la Universidad Nacional de Córdoba; la obra teatral “Cyrano”, en el Teatro del Libertador; y la 32.ª edición de la muestra de coleccionismo ACME más grande de Argentina, en el Museo de la Industria, entre otros eventos.

Esta serie de eventos generó un movimiento atípico para el mes de agosto, con una ocupación plena de habitaciones hoteleras la noche del sábado.

Casi 60.000 personas de la ciudad, la provincia, el país y naciones de la región se congregaron en el estadio Mario Alberto Kempes para presenciar el histórico encuentro de Los Pumas con los All Blacks, llenando los alojamientos, restaurantes, ferias y paseos de la ciudad durante el fin de semana.

En comparación con 2024, la primera quincena de agosto incrementó en un 33% la cantidad de turistas alojados. El pasado fin de semana largo fue el de mayor ocupación hotelera en la ciudad en lo que va de 2025.

En suma, además de la exitosa temporada de vacaciones de invierno, el impacto económico de mediados de año fue altamente positivo para el sector turístico.

Por su patrimonio histórico y cultural de reconocimiento internacional, su gastronomía de primer nivel, su conectividad aérea y terrestre, su agenda de espectáculos, su infraestructura preparada para recibir a los visitantes y el trabajo conjunto con el sector privado, Córdoba continúa posicionándose como destino turístico.

Según el gobierno municipal, la Docta vuelve a ser el epicentro de grandes eventos deportivos y artísticos y se consolida como uno de los principales destinos para el turismo de congresos y convenciones.