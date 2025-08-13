El gobierno nacional habilitó este miércoles las operaciones de una aerolínea low cost para realizar viajes directos desde tres provincias hacia Punta Cana.

Los aeropuertos que contarán con los viajes de la empresa dominicana Arajet son los de Mendoza, Rosario y Córdoba, según se publicó en la Disposición 21/2025 del Boletín Oficial.

El paraíso de all inclusive tuvo un crecimiento exponencial de la demanda de argentinos, con un dólar atrasado que representa una ventaja a la hora de pensar en viajar fuera del país.

"Si miramos los últimos años, el crecimiento de los argentinos que viajan a República Dominicana es del 98%. En 2021 fueron 186.000; en 2022, 180.000; en 2023, 201.000; en 2024, 272.000 y, en lo que va de 2025, llevamos 163.000. Si proyectamos este año, llegaríamos a 400.000 turistas argentinos", dijo el CEO de Arajet, Víctor Pacheco, en conferencia de prensa.

La intención de la firma extranjera es llevar a 21 las frecuencias en Ezeiza y alcanzar las siete en el Aeropuerto Ambrosio Taravella de Córdoba capital. En tanto, las ambiciones para las plazas de Mendoza y Rosario todavía están en consideración.

La tarifa para viajar en diciembre desde Córdoba a Punta Cana figura en la página web de la aerolínea en unos 600 dólares ida y vuelta.