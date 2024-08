Se tensa la relación entre los docentes provinciales y el Gobierno de Martín Llaryora.

Trascendió este miércoles una leyenda inscrita en los recibos de sueldo correspondientes a julio, que seguramente traerá polémica y generará malestar entre los docentes representados por la Unión de Educadores de la Provincia de Córdoba (UEPC).

"En el mes de junio de 2024, ud. ha sido beneficiario del régimen de provisión del Boleto Educativo Cordobés, solventado con fondos del Estado provincial, por un monto de $9.205,00", se lee en un recibo de sueldo compartido vía redes sociales

No es el único recibo que fue difundido en redes sociales. Los montos correspondientes al BEC varían según el uso y el requerimiento de cada docente. Lo cierto es que se trata de una política de Estado vinculada al transporte, de la que gozan no sólo los docentes, y por lo tanto no se entiende en términos administrativos cuál es el sentido de tal inscripción.

El pasado martes, luego del rechazo de la última oferta salarial que el Gobierno provincial le hizo a la UEPC, el gobernador Llaryora tomó -desde Londres- una decisión unilateral: abonará a los docentes sus sueldos incorporando los aumentos que le propuso al gremio para los meses de junio y julio.

La mesa paritaria entre UEPC y Gobierno se encuentra en instancia de conciliación obligatoria hasta este viernes 2 de agosto inclusive. Este “gesto” inscrito en los recibos de sueldo impactará -se verá cómo- en la relación entre gremio y Gobierno.

En esa instancia en la Secretaria de Trabajo de la provincia, los representantes de UEPC rechazaron la última contrapropuesta salarial y lanzaron un paro de 48 horas para lunes y martes próximos.

Según adelantaron fuentes de Gobierno, la estrategia oficial será liquidar sueldos según lo propuesto y descontar los días de paro a quienes se plieguen a las medidas de fuerza. Llaryora, en principio, no solicitaría una extensión de la conciliación obligatoria que vence este viernes.