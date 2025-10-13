La Unión de Educadores de la Provincia de Córdoba (UEPC) confirmó su adhesión al paro nacional docente de 24 horas convocado por la Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina (CTERA) para este martes 14 de octubre.

¿Qué reclaman los docentes?

Una nueva Ley de Financiamiento Educativo

Paritaria Nacional Docente

La restitución del FONID

Continuidad del régimen jubilatorio especial de docentes

Roberto Cristalli, secretario general de UEPC, ha manifestado que el presupuesto nacional presentado incluye medidas perjudiciales para el sector, como el corrimiento del rol del Estado en la financiación educativa y recortes disfrazados.

“En esta jornada nacional de protesta vamos a visibilizar nuestro rechazo al presupuesto presentado por el Gobierno Nacional. Toda la sociedad se tiene que poner al frente de esta lucha”, expresó Cristalli.

El dirigente advirtió que el proyecto de Presupuesto 2026 “consolida el corrimiento del rol del Estado como garante del servicio educativo en todo el país”. Según explicó, el artículo 30 del texto “anula todos los mecanismos por los cuales se garantiza el financiamiento del sistema educativo a nivel nacional”.

Impacto en Córdoba y en las escuelas

En Córdoba, se espera que las escuelas permanezcan cerradas durante la jornada del martes 14, dado que UEPC aseguró que “no habrá clases” en la provincia. Además, el paro nacional y las movilizaciones buscarán visibilizar el reclamo docente en toda Argentina.