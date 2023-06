Gran impacto en la cartelera cordobesa “Huis Clos”, con esta obra cumbre del teatro existencialista francés, escrita por el maravilloso Jean-Paul Sartre.



En un mundo de pensamientos tristes y vacíos, carentes de humanidad, volver a su obra que emociona en cada palabra, que devuelve sentidos infinitos en cada espectador, es un acto de rebeldía. Por eso, no hay mejor momento que este para ver Huis Clos.



Hoy viernes a las 21 hs.finaliza su serie de funciones en el Centro Cultural Casona Municipal (Gral. Paz 395) Entrada general $2500. Reservas al 3515191139 por Antesala.com.ar

Sobre la obra

Garcín es un canalla, Inés es sádica, Estelle es absolutamente egoísta. Tres personajes recluidos en el infierno. Sin salida. Para siempre. En el infierno no hay fuego, ni tortura. El castigo es la imposibilidad de amarse. El castigo es la mirada del otro.

En el argumento de la historia, se detalla: “Se abre una puerta y un camarero (Ariel Martínez Morán) introduce a un hombre llamado Garcín (Sergio Oviedo) en una habitación. El camarero sale y vuelve con una mujer, Inés (Cecilia Lanfri), y posteriormente con otra, Estelle (Paula Gonzáles). El camarero cierra la puerta con llave y no vuelve a aparecer. Los tres esperan ser torturados, pero el verdugo no aparece. En lugar de ello, descubren que están ahí para torturarse entre sí. Van repasando su vida y confesando progresivamente los actos que les han llevado a ese infierno. Al final de la obra, Garcín exige salir; tras decirlo, la puerta se abre, pero ninguno sale, ya que se dan cuenta de que no pueden vivir los unos sin los otros”.

Dramaturgia: Jean- Paul Sartre. Dirección y puesta en escena: Omar Rezk. En escena Sergio Oviedo, Cecilia Lanfri, Paula Gonzáles y Ariel Martínez Morán. Producción general: Omar Rezk y elenco.

Público destinatario: mayores de 16 años.