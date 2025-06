Última palabra de Brenda Agüero: "Sé que va a haber justicia para mí y las mamás"

Este martes, en la Cámara Séptima del Crimen, se desarrolló otra jornada de declaración con la última palabra de madres y en el juicio por la muerte de cinco bebés y lesiones en otros ocho, en el Hospital Materno Neonatal de la ciudad de Córdoba. Brenda Agüero fue la primera de las 11 personas imputadas en volver a dar su palabra e indicó: “Yo no soy ninguna asesina”.

La enfermera está acusada de homicidio calificado por procedimiento insidioso reiterado. La causa engloba el ataque a 13 bebés atacados a través de inyecciones con potasio provocándoles un cuadro de “hiperpotasemia”.

Entre las palabras de Agüero señaló que entiende el dolor de las madres y que “quedó comprobado que a esos bebés yo no les hice nada”.

“Pase lo que pase el 18 mi vida va a cambiar para siempre. Sé que el 18 Dios no me va a dejar sola”, haciendo referencia a la fecha de la sentencia del proceso judicial que, también, tiene en la mira a médicos, especialistas, directivos y funcionarios que desempañaban tareas en aquel primer semestre del 2022.

La acusada, y única detenida en prisión, manifestó: “Han creado conmigo un monstruo mediáticamente (…) Parecía que yo manejaba el hospital” y dijo: “Comprendo el dolor de las madres pero yo también quiero justicia”

Desde el banquillo, Agüero señaló que en el relato de los testimonios se hablaba de una “enfermera rubia”: “La descripción de la enfermera era rubia y alta y cuando apareció mi foto acomodaron el relato”.

“Es un juicio muy mediático y sé que cargan un peso muy grande a la hora de decidir”, señaló al hablar del tribunal integrado por Patricia Soria, José Daniel Cesano y Laura Huberman con la presencia de jurados populares que deberán determinar si habrá condenas para los acusados.

“Se que no hice nada de lo que me están acusando. No tengo que convencer al jurado, estoy tranquila sabiendo que con el avance de las audiencias quedó claro que no hay una asesina serial”, consideró.

Y cerró: “Se que va a haber justicia para mí y las mamás. Yo no soy ninguna asesina. No se queden con la imagen de los medios”.

Todos los imputados