La última sesión del año estará cargada de temas pesados para los legisladores cordobeses. El primero de ellos es el tan ansiado y pospuesto proyecto de “Ficha Limpia”. Finalmente, tras varias idas y se vueltas, se logró un consenso entre los dos bloques mayoritarios.

La iniciativa impulsada por Hacemos Unidos por Córdoba y la UCR sostiene que: “quedarán inhabilitadas para cargos electivos las personas condenadas a penas privativas de la libertad de ejecución efectiva, o a penas de inhabilitación principal o accesoria por delitos dolosos de cualquier naturaleza”.

Al consultarle a Siciliano si cree que el proyecto será aprobado, el legislador se muestra convencido. "Sí, estoy convencido de que será por amplia mayoría. Todo el bloque del radicalismo y el nuestro acompañan la ley, y entiendo que el resto también”.

También se tratará la postulación (impulsada por el Gobierno de la Provincia) de Jéssica Valentini como nueva vocal del Tribunal Superior de Justicia. Por lo que ha trascendido, podría aprobarse por poco margen. "Que el poder judicial tenga paridad de género es una muy buena noticia”, dijo Siciliano.

Por último, se suma un proyecto del propio Siciliano relacionado a los menores no imputables en conflicto con la ley penal. Esto surge en relación al caso del adolescente oriundo de barrio Márqués Anexo, que fue detenido en reiteradas ocasiones en las últimas semanas.

Según contó el legislador, su iniciativa plantea “darle herramientas a la Justicia para que en casos de excepcionalidad pueda garantizar el cuidado del menor, pero además, que no pueda escaparse”. Lo cierto es que actualmente los menores no imputables no pueden quedar detenidos en ningún tipo de institución.