El comedor "Magia de verte sonreír", ubicado en la ciudad de Córdoba, sufrió un incendio días atrás que sólo dejó en pie la estructura y el techo.

Con sospechas de un siniestro intencional, las personas que llevan adelante la tarea de dar de comer a 60 personas en barrio 9 de julio buscan volver a levantar cabeza.

"Donde se inició el incendio no hay electricidad, no hay llaves, cables o garrafas sino que había juguetes inflables que estábamos juntando para el 24 de diciembre", explicó María Moreno frente a la cámara de Canal 10.

La mujer es una de las personas que sostiene el espacio comunitario donde se ofrecen meriendas y cenas. "Tenemos la Tarjeta Activa con 200 mil pesos por mes, pero no alcanza", explicó.

Para poder volver a poner de pie el comedor, lo más urgente es tener heladeras y freezer para conservar los alimentos, explicó María.

Los interesados en colaborar pueden aportar al alias magiaverte o llamar al 3512100590.