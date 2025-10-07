Luego del fallecimiento de un hombre baleado en barrio Ameghino Norte, otro violento episodio se registró en la madrugada del domingo al noreste de la ciudad de Córdoba, en barrio Yapeyú. La misma historia se repite: una vivienda fue atacada, y como consecuencia del hecho, un adolescente de 13 años resultó herido.

El niño se encontraba dentro del domicilio ubicado en las calles Garro y Germania, cuando varios disparos impactaron contra la puerta de entrada. Luego del incidente, fue trasladado al Hospital de Pronta Atención San Jorge, donde recibió curaciones y fue dado de alta horas más tarde, sin heridas de gravedad.

Según informaron fuentes policiales, los vecinos alertaron al 911 sobre la presencia de dos vehículos desde los cuales se efectuaron los disparos de arma de fuego.

Finalmente, tras el operativo en la zona, los efectivos hallaron un automóvil con un impacto de bala en el vidrio trasero, el cual podría estar relacionado con el ataque.