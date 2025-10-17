Un fuerte accidente se registró este viernes al mediodía en Nueva Córdoba, cuando un Volkswagen Up perdió el control y terminó volcando en la esquina de Vélez Sarsfield y Pueyrredón.

Según informó el comisario Giménez, de la Policía de Córdoba, en el hecho participaron dos vehículos. “Está sujeto a investigación, pero se presume que uno habría cruzado el semáforo en rojo”, señaló.

El conductor del Volkswagen, un hombre de 64 años, fue rescatado desde el interior del auto y asistido por personal del servicio 107. Sufrió politraumatismos leves y fue trasladado por precaución.

El operativo desplegado en la zona provocó demoras en el tránsito durante varios minutos en pleno centro de la ciudad.