Un camión se incendió en las afueras de Córdoba y perdió gran parte de la mercadería

Un camión fue afectado por un incendio en su acoplado durante la madrugada de este miércoles en la salida norte de Córdoba.

Personal de la Dirección Bomberos se hizo presente en Variante Juárez Celman y Av. Japón, donde procedió a la extinción del fuego que afectó la carga de un vehículo marca IVECO Cursor, que transportaba mercaderías varias (polirrubro) desde Buenos Aires.

Un desperfecto técnico en el sistema eléctrico que abastece el aire acondicionado del vehículo sería la causa del inicio de las llamas, que afectaron no solo el material que trasladaba en la caja, sino también el acoplado.

Las pérdidas fueron totales en el camión, pero buena parte de la mercadería del acoplado se salvó gracias a la oportuna intervención de los bomberos; no hubo personas lesionadas.