

En el mediodía del sábado, en barrio Pueyrredón de la ciudad de Córdoba, se produjo una violenta colisión entre un colectivo urbano y una camioneta Ford F100, que transportaba cebollas.

El siniestro tuvo lugar en calle Cochabamba al 2400, resultando heridos los dos ocupantes de la camioneta y seis pasajeros del transporte público.

Todos fueron asistidos por personal de un servicio de emergencias, siendo trasladados dos ocupantes del autobús a distintos centros de salud para una mejor valoración.

Noticia en desarrollo