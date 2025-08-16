violento accidente
Un choque entre un colectivo y una camioneta en Córdoba dejó varias personas lesionadas
Ocurrió cerca del mediodía del sábado en barrio Pueyrredón y resultaron heridos los dos ocupantes de la camioneta y varios pasajeros del transporte público.
En el mediodía del sábado, en barrio Pueyrredón de la ciudad de Córdoba, se produjo una violenta colisión entre un colectivo urbano y una camioneta Ford F100, que transportaba cebollas.
El siniestro tuvo lugar en calle Cochabamba al 2400, resultando heridos los dos ocupantes de la camioneta y seis pasajeros del transporte público.
Todos fueron asistidos por personal de un servicio de emergencias, siendo trasladados dos ocupantes del autobús a distintos centros de salud para una mejor valoración.
Noticia en desarrollo