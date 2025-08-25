Un colectivo interurbano se prendió fuego en el interior de Córdoba

Un colectivo interurbano de la empresa Sarmiento quedó destruido después de incendiarse por completo sobre la ruta C45, a la altura de Falda del Carmen.

Por fortuna, el conductor y los ocho pasajeros de la unidad lograron bajarse antes de que las llamas devoraran por completo el vehículo.

Una cuadrilla de bomberos voluntarios llegó al lugar para sofocar el fuego, mientras que la Policía Caminera dio apoyo al operativo para evitar choques.

Los motivos del siniestro vial todavía son materia de investigación y se esperan el resultado de las pericias técnicas.