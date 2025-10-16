Un estudiante universitario necesita más de $900 mil por mes

La Defensoría del Pueblo de la Provincia de Córdoba realizó un relevamiento para calcular el gasto promedio de un estudiante universitario.

Para un alumno que vive en la zona de Nueva Córdoba o barrios aledaños, que comparte el alquiler, que come en el Comedor Universitario y realizar algunas tareas de esparcimiento, el total es $929.000.

Ese fue el modelo utilizado para realizar el cálculo, según explicó Franco Jular, secretario de Relaciones Institucionales de la Defensoría, a Canal 10.

De esta manera, para una familia de clase media que tiene dos ingresos por arriba del millón y medio de pesos, enviar a su hijo a estudiar significa un gasto considerable.

“Lo que se lleva más es el alquiler, tiene mucho peso”, explicó Jular. Además, es importante considerar que se trata de una universidad pública y gratuita. De ser arancelada, el costo sería aún mayor.