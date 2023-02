Las salas cinematográficas renuevan sus títulos, y desde este jueves estarán disponibles cintas que están nominadas a los Premios Oscar.

Se exhibe el film de M. Night Shyamalan, “Llaman a la puerta”; y “Los espíritus de la isla”, protagonizada por Colin Farrell, Brendan Gleeson.

Ver: Premios Oscar 2023: Conocé a todos los nominados

Además, se reestrena “Argentina, 1985”, el film nacional nominado al Oscar como Mejor Película Internacional. La película tuvo su lanzamiento en algunos cines del país en octubre. Ahora, regresa a la pantalla grande para volver a disfrutarla y a la espera de que gane el mayor reconocimiento en la industria del cine, que entrega la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas en Estados Unidos.

El Ucumar

Unos biólogos se encuentran en la selva norteña argentina en busca de evidencia de que allí puede vivir el oso andino, el único úrsido sudamericano. En un bar se enteran de una leyenda autóctona, de un supuesto hombre oso conocido como el ucumar, y los habitantes del pueblo les contarán sus encuentros con la bestia.

Ver: Se estrena "El Ucumar", la película sobre un monstruo que habita el Norte argentino

Los espíritus de la isla

Dos amigos de toda la vida se encuentran en un callejón sin salida cuando uno de ellos decide abruptamente poner fin a su amistad, con consecuencias alarmantes para ambos. Dirección: Martin McDonagh. Con Colin Farrell, Brendan Gleeson.

Rock Dog 3: rockeando juntos

Cuando los jóvenes artistas de un concurso de música admiten que nunca han oído hablar de Angus Scattergood, Bodi se ve obligado a unirse al espectáculo para restaurar el buen nombre de Rock Legend. Dirección: Anthony Bell.

Llaman a la puerta

Mientras vacacionan en una cabaña remota, una pequeña niña y sus padres son tomados como rehenes por cuatro extraños armados, quienes exigen que la familia tome una decisión impensable para evitar el apocalipsis. Con acceso limitado al mundo exterior, la familia deberá decidir en qué creen antes de que todo se pierda. Dirección: M. Night Shyamalan. Con Dave Bautista, Rupert Grint.

Bts yet to come

Acompaña a RM, Jin, SUGA, j-hope, Jimin, V y Jung Kook en este especial cortometraje, reeditado y remezclado para la gran pantalla. Descubre primeros planos inéditos y una nueva perspectiva de todo el concierto "BTS Yet To Come in Busan". Incluye grandes éxitos de la carrera del grupo, como "Dynamite", "Butter" e "IDOL", además de la primera interpretación en concierto de "Run BTS", perteneciente a su último álbum Proof.