En la madrugada de este martes se percibió un sismo de magnitud 4.7 en La Rioja que repercutió en la provincia de Córdoba.

Según detalla el Instituto Nacional de Prevención Sísmica (INPRES) el fenómeno se registró a las 5.42 de la mañana a 17 km al NO de Ulapes; 25 km al SE de Chepes; 89 km al O de Chancaní (Córdoba), con una profundidad de 146 km.

Se pudo percibir en las ciudades riojanas de Ulapis, Ambil, Quines y en la localidad cordobesa de Villa Dolores, en Valle de Traslasierra.

Sin embargo, detalla el INPRES, también pudo sentirse levemente en Río Cuarto, ciudad de Córdoba, ciudad de San Juan y ciudad de Mendoza.