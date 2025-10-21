Un hombre de 73 años fue atropellado por un colectivo urbano en barrio Santa Clara de Asís, al noreste de la ciudad de Córdoba.

Ocurrió en horas del mediodía del lunes, en Celestino Vidal y Dr. Arturo Capdevilla, donde el peatón sufrió lesiones en el rostro y en una muñeca y debió ser asistido en el lugar por un servicios de emergencias, sin requerir traslado hospitalario.

Fuentes policiales detallaron que el peatón presentaba traumatismos en el rostro y en la muñeca izquierda, por lo que recibió atención médica en el lugar.

Se investigan las circunstancias en las que se produjo el hecho.